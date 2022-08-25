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لبنان

هاشم يرفع راية مرضى الأمراض المزمنة.. ماذا قال؟

Lebanon 24
25-08-2022 | 03:08
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اعتبر عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "معاناة مرضى السرطان والامراض المزمنة مع استمرار فقدان الادوية وتقنينها، لا يمكن ايجاد اي مبرر له من اي جهة معنية بهذا الامر".

وأشار هاشم في تصريح، إلى أن "هذه القضية الانسانية تستدعي قرارات استثنائية بحجم معاناة المرضى الذين ينتظرون حلاً سريعاَ لازمة الادوية الضرورية، حيث لا قدرة لاكثريتهم على تأمين ادويتهم باسعار السوق السوداء التي تتحكم برقاب المرضى وعموم اللبنانيين".
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 وقال:" آن الاوان للانتباه الى القضايا الحياتية الاساسية الملحة، وعندما تصل الامور الى عدم قدرة الدولة على تأمين الدواء والغذاء لمواطنيها فأي امل سيبقى للناس في وطن وصلت اموره الى هذا الدرك؟".


المصدر: الوكالة الوطنية
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