تمنٍّ من نائب على "الضمان"



تمنّى النائب بلال عبدالله على مجلس إدارة وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، "الاسراع في رفع التعرفات ضمن الممكن، تخفيفاً عن كاهل المضمون، الذي أصبح يدفع القسم الأكبر من استشفائه ودوائه".



وفي تغريدة عبر تويتر" قال: "الوضع الاستثنائي يتطلب مقاربات استثنائية".

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