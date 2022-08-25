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لبنان

مطر زار ممثل دار الفتوى في استراليا... هذا ما بحثاه

Lebanon 24
25-08-2022 | 03:23
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عرض النائب إيهاب مطر الموجود في سيدني مع ممثل دار الفتوى في استراليا الشيخ مالك زيدان، لأوضاع الجالية اللبنانية ولآخر التطورات في لبنان في ظل الازمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الشعب اللبناني.
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وشدد الجانبان على "أهمية التعاون بين الجالية اللبنانية والوطن وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة"، واتفقا على "استمرار التواصل لما فيه خير لبنان واستراليا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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