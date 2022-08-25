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لبنان

شللٌ كامل في خدمات "ألفا" و"تاتش" نتيجة الإضراب.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-08-2022 | 03:28
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إنطلق موظفو شركتي الخلوي "ألفا" و"تاتش" بتنفيذ الإضراب التي كانت قد دعت إليه نقابة الموظفين، مطالبين بـ"تصحيح الخلل في قيمة الرواتب بعد استنفاد المفاوضات والمشاورات مع إدارات الشركتين من دون الوصول الى نتيجة ايجابية". 
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وبنتيجة الإضراب، أقفلت كل فروع "ألفا" و"تاتش" ونقاط البيع في المراكز الرئيسية للشركات وفي المناطق، وتوقفت عملية بيع الخطوط وبطاقات التشريج وخدمات الزبائن، كما توقفت نتيجة الإضراب كل أعمال الصيانة للمحطات.

وكانت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي قد اعلنت الإضراب مساء أمس تاركة اجتماعاتها مفتوحة، مرحبة "بأي مساع تساعد في ايجاد حل يحفظ حق الموظف بالكامل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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