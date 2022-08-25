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لبنان

أهالي ضحايا المرفأ يلوحون بالتصعيد.. وفوج اطفاء بيروت يتحرك

Lebanon 24
25-08-2022 | 03:52
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ينفذ أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت اعتصاماً للمطالبة بإخماد الحريق وبعدم هدم الاهراءات. وقد أمهلوا الجهات المعنية حتّى الساعة 12 ظهراً لإخماد الحريق ملوحين بالتصعيد وبقطع الطريق.

توازياً يعمل فوج إطفاء بيروت في اجتماع برئاسة قائد الفوج العقيد ماهر العجوز على وضع الخطة الميدانية لإخماد الحريق في الأهراءات وتبريد الموقع على أن تبدأ العملية فوراً. 
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وكان وزير البيئة ناصر ياسين قد أشار في حديث حديث لصوت لبنان الى انه وغداةَ اجتماعٍ ضمّ ممثلين عن الجيش ووزارات الداخلية والصحة والبيئة وفوج الاطفاء وبلدية بيروت وعدد من الشركاء والمنظمات الدولية، للبحث في كيفية معالجة الركام والردميات التي انهارت في الجزء الشمالي من الاهراءات في مرفأ بيروت، وإخماد الحريق ومعالجة الحبوب الموجودة، تم الاتفاق على الخطوات التالية:
أولاً، تمّ وضع مبادىء السلامة العامة التي يجب اتباعها في التعاطي مع منطقة الردميات من قبل كل العاملين في الموقع لجهة عدم تعرّضهم لأي مخاطر لا من ناحية الحرارة ولا الفطريات ولا حتى سقوط بعض الاجزاء.
ثانياً: ستبدأ عملية تبريد من قبل فوج إطفاء بيروت على ان تستمر على مدى 4 أو 5 ايام على الاقل ومن ضمنها تجهيز الادوات لسحب المياه من البحر ومدافع المياه.
-ثالثاً: العمل على رفع كل الركام والردميات الموجودة وبدأ العمل على خطوات عملية بالتعاون مع UN Habitat وغيرها من المنظمات بإشراف وزارة الاشغال العامة والنقل لرفع الاجزاء الكبيرة إلى مكان بعيد عن الاهراءات لمعالجتها بطريقة سليمة بيئياً وتكسيرها.
-رابعاً: عندما يتم ازالة الردميات تبدأ معالجة الحبوب بطريقة آمنة من خلال رشّها بمواد خاصّة ومن ثم معالجتها بطريقة سليمة.
 
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