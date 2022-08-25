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لبنان

ماذا يحري في سماء الجنوب؟

Lebanon 24
25-08-2022 | 04:38
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سمع تحليق للطيران المعادي الإسرائيلي فوق منطقة جزين باتجاه الشوف وعلى علو متوسط.

كما سجّل تحليق للطيران الإسرائيلي على علو متوسط فوق مناطق الجبل.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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طيران

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