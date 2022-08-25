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لبنان

لبنان يتسلّم اليوم هبة تركية...

Lebanon 24
25-08-2022 | 04:47
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يقام حفل تسلم هبة تركية من إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)، عند السادسة من بعد ظهر اليوم في مرفأ طرابلس، في حضور رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركي يونس سيزير والسفير التركي في لبنان علي باريش اولوصوي والامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير وممثلين عن الأجهزة الأمنية.
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المصدر: الوكالة الوطنية

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