جولة لوزير التربية في صيدا

وصل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي ظهر اليوم، إلى سرايا صيدا.

و استهل جولته الجنوبية بتفقد أوضاع المنطقة التربوية.

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وستشمل جولة الحلبي زيارة المدرسة العمانية في مدينة صيدا للاطلاع على أوضاعها.