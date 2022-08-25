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لبنان
جولة لوزير التربية في صيدا
Lebanon 24
25-08-2022
|
04:52
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وصل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي ظهر اليوم، إلى سرايا صيدا.
و
استهل جولته الجنوبية بتفقد أوضاع المنطقة التربوية.
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وستشمل جولة الحلبي زيارة المدرسة العمانية في مدينة صيدا للاطلاع على أوضاعها.
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وزير التربية
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