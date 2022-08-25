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لبنان

جولة لوزير التربية في صيدا

Lebanon 24
25-08-2022 | 04:52
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وصل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي ظهر اليوم، إلى سرايا صيدا.
واستهل جولته الجنوبية بتفقد أوضاع المنطقة التربوية.
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وستشمل جولة الحلبي زيارة المدرسة العمانية في مدينة صيدا للاطلاع على أوضاعها.

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وزير التربية

صيدا

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