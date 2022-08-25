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لبنان

ماذا قال السفير الأوكراني في لبنان عن الحرب التي تخوضها بلاده؟

Lebanon 24
25-08-2022 | 04:58
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أكد سفير اوكرانيا في لبنان ايهور اوستاش أن بلاده لن تخضع، قائلاً إنها "تسجل مواجهة بطولية تجاه العدوان الروسي عليها"، كما أعرب عن ثقته بانتصار اوكرانيا.

كلام اوستاش جاء خلال احتفال السفارة الاوكرانية بيوم الاستقلال الاوكراني في حديقة السفارة "ليفان" بالقرب من النصب التذكاري لتاراس شيفشينكو في بعبدا.
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والتقطت الصور التذكارية التي جمعت السفراء والديبلوماسيين الحاضرين أمام النصب التذكاري لتاراس شيفشينكو.

وختاماً شارك الحضور في مسيرة حمل العلم الاوكراني الذي بلغ طوله ثلاثين مترا من الحديقة في اتجاه السفارة الاوكرانية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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