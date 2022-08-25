بيان لوزارة الماليّة... ماذا في تفاصيله؟

أصدرت وزارة المالية بياناً تُعلم فيه شركات الأموال كافة التي تعتمد في قفل حساباتها السنة المدنية، أن مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2021 تنتهي بتاريخ 30/11/2022.

وذكّرت بأن شركات الأموال التي تعتمد في قفل حساباتها بموافقة الدوائر المالية المختصة سنة تجارية غير السنة المدنية، تستفيد من مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم تصريحها السنوي لتقديم تقرير مفوضي المراقبة.

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