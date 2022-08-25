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لبنان

فوج إطفاء بيروت بدأ بوضع الخطة الميدانية لإخماد الحريق في الإهراءات

Lebanon 24
25-08-2022 | 05:18
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تنفيذاً للخطوات التي أعلن عنها وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين في بيانه ليل أمس حول معالجة الركام والحبوب والنيران في مرفأ بيروت، وبين هذه الخطوات إخماد النيران والبدء بتبريد الموقع، بدأ فوج إطفاء بيروت اليوم بحضور مستشار وزير البيئة الدكتور محمد أبيض بوضع الخطة الميدانية لإخماد الحريق في الإهراءات وتبريد الموقع.
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وانعقد اجتماع برئاسة قائد فوج اطفاء بيروت العقيد ماهر العجوز على أن تبدأ العملية فوراً.
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