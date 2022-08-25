اجتماع قضائي في ظل الإضراب المستمرّ... ماذا بحث؟

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أمل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري أن تتحسن الأمور وأن يعود العمل القضائي المطلوب، قائلاً:" نحن على يقين أن جميع حقوق القضاة مقدسة".كلام الخوري جاء خلال اجتماع ضمه إلى رؤساء الهيئات القضائية في وزارة العدل للتباحث في ما آلت اليه الأمور المتعلقة بالإضراب العام الذي أعلنه القضاة مطلع الأسبوع الفائت.