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لبنان

مُنتحلو صفة أطباء تجميل... هذا ما يقومون به في أحد المراكز

Lebanon 24
25-08-2022 | 05:23
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة في بيان، أنه "بعد تلقي وزارة الصحة العامة، معلومات من نقابة الاطباء في بيروت، عن دورات تدريبية في مجال التجميل يقوم بها منتحلو صفة اطباء تجميل، قام فريق من المراقبين في الوزارة بالكشف على مركز التدريب، وحين تبين لهم عدم قانونية الدورة تم إلغاؤها ومصادرة الشهادات الموزعة على المتدربين، وذلك بمؤازرة أمن الدولة، وتمت احالة اصحاب العلاقة على النيابة العامة".
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