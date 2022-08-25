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لبنان

ميقاتي ترأس إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إعادة النازحين السوريين

Lebanon 24
25-08-2022 | 05:34
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رأس رئيس الحكومة  نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة "متابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة"، ظهر اليوم في السراي الحكومي وشارك فيه  وزير الخارجية والمغتربين  عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الدفاع الوطني موريس سليم،  وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار،  وزير  الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
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الوزير حجار
بعد الاجتماع أعلن الوزير حجار:" انعقدت اليوم اللجنة الوزارية لشؤون النازحين السوريين، واستمع دولة الرئيس الى  تقارير عن المقررات التي اتخذناها الأسبوع الفائت،  والتي تعنى بالوزارات والادارات، وأكدنا متابعة ملف النازحين من أجل عودة كريمة. وفوّض دولة الرئيس اللجنة اليوم بمجموعة مهمات لأكمال بعض النقاط التي تعنى بالعودة، على أمل أن يعقد اجتماع ثاني وثالث في الأسبوع المقبل لإنهاء وانقشاع الرؤية بموضوع عودة النازحين.
وعن المهمات التي كلفت بها اللجنة قال:"بالمبدأ اللجنة تعمل بطريقة سرية، وكل الاجتماعات التي تعقد منذ شهر ولغاية الأن، لم نفصح فيها ولا مرة بشكل واضح عن النقاط، أكان مع فخامة الرئيس أو مع دولة الرئيس.نحن نعمل على نقاط عملانية لها علاقة بموضوع النازحين ضمن القوانين اللبنانية ، وكل الغاية إحقاق الحق وهذا يعني عودة من هو نازح بشكل امن الى الاراضي السورية، ومن لا يستطيع أن يذهب الى سوريا، تأمين وطن بديل له،  وفي الوقت  نفسه تطبيق القوانين اللبنانية مع أكمال التفاوض الهادىء والعقلاني، مع المراجع الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة.
 
وزراء
 
 وكان رئيس الحكومة إجتمع مع وزير المال يوسف خليل.
 
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كما إجتمع مع وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي قال بعد اللقاء:" عرضنا شؤون الصناعيين والصناعة،واطلعت الرئيس ميقاتي على القرار المتخذ بالنسبة إلى مقاييس الصناعة التي تحدد الأوزان الدقيقة لما فيه مصلحة المستهلك. كما بحثنا في موضوع التحضير للمعرض الصناعي المنوي إقامته في لبنان خلال الشهرين المقبلين، وسيشارك  فيه عدد من دول المنطقة، اضافة الى البحث في موضوع تبادل المنتجات الصناعية في مقابل النفط  العراقي.
 
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كما اجتمع مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي قال: وجهت دعوة من الرئيس نبيه بري الى الرئيس ميقاتي للمشاركة في الاحتفال الذي ستقيمه حركة أمل في الذكرى  السنوية الرابعة والاربعين لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه  في 31 آب في  مدينة صور.
 
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سفير كازاخستان
وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير كازاخستان رسول جومالي يرافقه الوزير المفوض في السفارة يرجان كاليكينوف.
اثر اللقاء اعلن السفير جومالي: عام 2020 كانت لدينا بعثة ديبلوماسية في بيروت، واتخذ رئيسنا في بداية هذه السنة قرارا بتحويل وجودنا الديبلوماسي الى مستوى سفارة. وأنا كأول سفير لكازاخستان في لبنان تشرفت بلقاء دولة الرئيس ميقاتي وناقشنا أمكانات وأفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات، خصوصا في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمارات.  
وقد أبلغت دولة الرئيس أن بعض الشركات اللبنانية تعمل في الوقت الحالي في كازاخستان، ونحن نريد أن نطور هذه العلاقات والتعاون الثنائي خصوصا في مجال التجارة وتصدير القمح والدقيق الى السوق اللبناني. ناقشنا هذا الموضوع ونظرا الى أزمة الغذاء في الأسواق العالمية  نعلق اهتمام كبير على إمكان التصدير الى الخارج ليس فقط الى الدول المجاورة مثل اوزباكستان، وافغانستان والدول الأوروبية، نظرا الى ان دول الشرق الأوسط ولبنان تحتاج لهذه المادة، فلقد ناقشنا هذا ألموضوع منذ يومين مع وزير الاقتصاد اللبناني بالتفصيل.
 
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الاتحاد العام للمنتجين العرب 

وإستقبل  الرئيس ميقاتي، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، نائب رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب ورئيس مقر الاتحاد في لبنان صادق الصباح ووفدا  ضم الامين العام المساعد ورئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية احمد خطابي، رئيس مدينة الانتاج الاعلامي بالقاهرة عبد الفتاح الجبالي ، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب مجاهد ابو الهيل،ورئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب ابراهيم ابو ذكري.
وقد اطلع الصباح رئيس الحكومة على اطلاق مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب في لبنان ، برعاية وزير الاعلام زياد المكاري، عند الخامسة عصر غد الجمعة في فندق الحبتور في سن الفيل.
وفي ختام اللقاء سلّم الصباح الرئيس ميقاتي درع تقدير.
بعد اللقاء قال أبو ذكري:" نشكر دولة الرئيس ميقاتي على استقبال وفد الاتحاد العام للمنتجين العرب، وتكلمنا في عدد كبير جدا من المشاريع التي سنحييها مستقبلا على الأرض اللبنانية، ونقل معالي السفير أحمد رشيد  تحيات أمين عام جامعة الدول العربية لدولة الرئيس ميقاتي،  ونحن نحب بيروت وسيكون لنا تواجد فيها في مجالات الفن والدراما والإعلام، وستكون المرحلة مقبلة مبشرة بأعمال جيدة ان شاء الله.
 
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