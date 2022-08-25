الجيش: ورشة عمل حول "المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة"

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على" تويتر"، " تنظيم ورشة عمل حول "المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة" لعسكريي فوج التدخل الأول، بإشراف محاضرين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

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