Advertisement

لبنان

الجيش: ورشة عمل حول "المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة"

Lebanon 24
25-08-2022 | 05:52
A-
A+
Doc-P-984116-637970287744311848.png
Doc-P-984116-637970287744311848.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على" تويتر"، " تنظيم ورشة عمل حول "المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة" لعسكريي فوج التدخل الأول، بإشراف محاضرين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفوض السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي: ندرس إرسال بعثة أوروبية لتدريب ودعم الجيش الأوكراني
lebanon 24
25/08/2022 18:11:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش المصري: بدء التدريب العسكري هرقل-2 بمشاركة قوات سعودية وإماراتية ويونانية وقبرصية
lebanon 24
25/08/2022 18:11:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بالذخيرة الحيّة... الجيش الصيني يُعلن عن إجراء تدريبات عسكرية
lebanon 24
25/08/2022 18:11:57 Lebanon 24 Lebanon 24
السويد ترسل مدربين إلى المملكة المتحدة لتدريب الجيش الأوكراني
lebanon 24
25/08/2022 18:11:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

تدريب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:40 | 2022-08-25
04:30 | 2022-08-25
06:53 | 2022-08-25
07:51 | 2022-08-25
10:55 | 2022-08-25
10:46 | 2022-08-25
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website