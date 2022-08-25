كلام منسوب لبرّي... ما حقيقته؟

نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان، "ما أورده موقع "اساس ميديا" من كلام للرئيس نبيه بري نقلا عن زواره. مؤكداً أن كل ما ورد ونسب من مواقف لرئيس المجلس النيابي عار عن الصحة جملة وتفصيلا، فالرئيس نبيه بري لم يدل بأي موقف او تصريح لا بشكل رسمي ولا امام زواره حول الوضع الحكومي، ولا بأي أمر متصل بمقام رئاسة الجمهورية لا من قريب ولا من بعيد".

Advertisement