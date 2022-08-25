إكثروا من شرب المياه.. الحرارة الى ارتفاع في هذه الايام

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، ما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط على الساحل والجبال وتبقى دون تعديل يذكر في الداخل.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت، حيث تسيطر كتل هوائية حارة نسبيا تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.معدل درجات الحرارة لشهرآب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة. ونحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية.- الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع إرتفاع درجات الحرارة على الساحل حيث تلامس معدلاتها الموسمية لشهر آب، وتكون مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة، بينما تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الجبال وفي الداخل.الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، ما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط على الساحل والجبال وتبقى دون تعديل يذكر في الداخل.السبت: قليل الغيوم اجمالا مع عودة الرطوبة الى الإنخفاض، كما تتعرض المناطق الداخلية والجبلية لكتل هوائية حارة نسبيا تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة مما يستدعي التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما ننصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب المياه.الأحد: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة في الإرتفاع، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة مما يساعد على امكانية اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما ننصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب المياه.- الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 24 درجة، في الداخل من 18 الى 33 درجة.