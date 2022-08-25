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لبنان

بيان للدفاع المدني حول حريق "Batroun village club"... ما الجديد؟ (صور)

Lebanon 24
25-08-2022 | 06:10
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
 
بعد مواصلة الجهود منذ الساعة العاشرة صباحاً وحتى هذه اللحظات، تمكن عناصر الدفاع المدني معززين بالآليات من مراكز متعددة، من إخماد النيران التي اندلعت في مولدات للطاقة الكهربائية و٣ خزانات مازوت (سعة ٧ آلاف ليتر) داخل منتجع Batroun village club في البترون. 
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وتتواصل في هذه الاثناء عمليات تبريد رقعة الحريق منعاً من تجدده.
 
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