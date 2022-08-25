بيان للدفاع المدني حول حريق "Batroun village club"... ما الجديد؟ (صور)

صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:

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بعد مواصلة الجهود منذ الساعة العاشرة صباحاً وحتى هذه اللحظات، تمكن عناصر الدفاع المدني معززين بالآليات من مراكز متعددة، من إخماد النيران التي اندلعت في مولدات للطاقة الكهربائية و٣ خزانات مازوت (سعة ٧ آلاف ليتر) داخل منتجع Batroun village club في البترون.وتتواصل في هذه الاثناء عمليات تبريد رقعة الحريق منعاً من تجدده.