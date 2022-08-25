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لبنان

وفاة سيّدة في حادث سير مروّع على طريق بعلبك الدوليّة

Lebanon 24
25-08-2022 | 06:16
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توفيت السيدة م.ش متأثرة بجروح أُصيبت بها نتيجة انقلاب سيارتها التي كانت تقودها، وهي من نوع "بي ام دبليو X5"، على طريق بعلبك الدولية، في محلة الطيبة، وقد نقلت جثتها الى احد مستشفيات المنطقة.
 
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