القرم ترأس الاجتماع الاسبوعي للمسؤولين في شركتي "ألفا" و"تاتش"

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ترأس وزير الاتصالات المهندس جوني القرم في قاعة الاجتماعات في الوزارة الاجتماع الاسبوعي للمسؤولين في شركتي "ألفا" و"تاتش" المشغلتين للخلوي، وذلك لمتابعة الإجراءات والخطوات المعتمدة لسير العمل ولخطة الحلّ من اجل تحسين الخدمة ونوعية الاتصال وتأمين استمرارية القطاع.وتركّز الاجتماع على مؤشر جودة الخدمات ومستوى الارسال من اجل تحقيق نسبة ٩٥ بالمئة من التغطية على كامل الاراضي اللبنانية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، وهي النسبة التي تحقّقت يوم الانتخابات النيابية وكانت تتحقّق عام ٢٠١٨.