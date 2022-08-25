Advertisement

لبنان

القرم ترأس الاجتماع الاسبوعي للمسؤولين في شركتي "ألفا" و"تاتش"

Lebanon 24
25-08-2022 | 06:37
A-
A+
Doc-P-984136-637970316397740710.jpg
Doc-P-984136-637970316397740710.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس وزير الاتصالات المهندس جوني القرم في قاعة الاجتماعات في الوزارة الاجتماع الاسبوعي للمسؤولين في شركتي "ألفا" و"تاتش" المشغلتين للخلوي، وذلك لمتابعة الإجراءات والخطوات المعتمدة لسير العمل ولخطة الحلّ من اجل تحسين الخدمة ونوعية الاتصال وتأمين استمرارية القطاع. 
Advertisement

وتركّز الاجتماع على مؤشر جودة الخدمات ومستوى الارسال من اجل تحقيق نسبة ٩٥ بالمئة من التغطية على كامل الاراضي اللبنانية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، وهي النسبة التي تحقّقت يوم الانتخابات النيابية وكانت تتحقّق عام ٢٠١٨. 
كما بحث في نسبة الاستهلاك وعدد المشتركين حيث لوحظ زيادة عدد المشتركين بنسبة ١ بالمئة لدى "تاتش" وكما لوحظ زيادة مدخول الشركة ٦ اضعاف بالمقارنة مع نسبة ال ٥.٢ بالمئة التي كانت متوقعة. 

كما جرى البحث في موضوع المشاكل التقنية التي تواجه الشبكتين وتؤثر سلباً على عملية الإرسال وخدمات الإنترنت والاتصال، وقد اعطى الوزير القرم توجيهاته بضرورة العمل لحل اي مشكلة وتأمين الخدمة للمواطنين. 

وتقرّر في الإجتماع استمرار عقد الاجتماعات الاسبوعية متابعة لسير عمل خطة الحل وتفنيدها بنداً بنداً لتنفيذها من اجل تحسين أوضاع خدمات الاتصال والإنترنت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:40 | 2022-08-25
04:30 | 2022-08-25
06:53 | 2022-08-25
07:51 | 2022-08-25
10:55 | 2022-08-25
10:46 | 2022-08-25
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website