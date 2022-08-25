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لبنان

كرم نقلا عن عون: رئيس الجمهورية ملتزم بالنصوص الدستورية في ما خص موعد انتهاء ولايته

Lebanon 24
25-08-2022 | 06:47
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن الذي سلّم رئيس الجمهورية دعوة لحضور المهرجان الجماهيري المركزي الذي تقيمه حركة "امل" لمناسبة الذكرى السنوية الرابعة والأربعين لتغييب الامام السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين.
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كذلك، عرض عون مع رئيس الرابطة المارونية خليل كرم الأوضاع العامة والتطورات الحكومية. 
 
وبعد اللقاء، قال كرم نقلا عن الرئيس عون: "رسالتي الأخيرة الى القضاة هدفت الى دعوتهم لتحمل مسؤولياتهم وعدم الخضوع لحملات الترهيب والترغيب والمضي في إحقاق الحق". وأضاف: "رئيس الجمهورية ركّز على ضرورة تشكيل حكومة جديدة سريعاً لأن المصلحة الوطنية تقتضي تأمين الانتظام في المؤسسات الدستورية". وتابع: "رئيس الجمهورية ملتزم بالنصوص الدستورية في ما خص موعد انتهاء ولايته".
 
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