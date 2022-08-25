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لبنان

اخبار سيئة عن "كهرباء لبنان".. توقف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية في هذا الموعد

Lebanon 24
25-08-2022 | 06:53
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صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان التالي:
 
وعطفًا على كل من بيان مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 03/08/2022، وكتابها إلى جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجانب وزارة المالية بواسطة معالي وزير الطاقة والمياه رقم 2726 تاريخ 03/08/2022،
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ولما كان ما تبقى من طاقة كهربائية منتجة، يتم توليدها فقط من معمل الزهراني، وهو المعمل الوحيد المتبقي على الشبكة، وذلك جراء نفاذ خزين معمل دير عمار من مادة الغاز أويل، 
وحيث أنه لم يتم توريد بموجب اتفاقية التبادل المبرمة ما بين كل من جانب الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية، أي شحنة غاز أويل مخصصة لشهر آب 2022 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة جانب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، كما وأن المؤسسة لم تتبلغ بعد ما إذا كان سيتم توريد لصالحها شحنة غاز أويل خلال شهر أيلول 2022، مع العلم أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة الأخيرة فقط على تلك الاتفاقية،
وحيث أنه لا يزال لغاية تاريخه، لم يتبين الموعد الفعلي لوصول الطاقة الكهربائية من المملكة الأردنية الهاشمية، والموعد الفعلي للبدء باستجرار الغاز الطبيعي من جمهورية مصر العربية، وذلك بانتظار أن يتم تأمين التمويل اللازم لهذين المشروعين من قبل الجهات المعنية،
وحيث ان خزين معمل الزهراني من مادة الغاز أويل قد وصل لأقصى حدوده الدنيا وقد شارف على النفاذ،
وإزاء هذا الوضع الحساس والدقيق والخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل،
تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنه سوف يتم وضع معمل الزهراني قسريًا خارج الخدمة بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 26/08/2022 جراء نفاذ خزينه من مادة الغاز أويل، ما سيؤدي إلى توقف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية، على أن يعاد تشغيل معامل الإنتاج فور تزويد المؤسسة بالمحروقات في أقرب فرصة ممكنة.
 
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