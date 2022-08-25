بتحريض من صديقه سرق من مواطن حقيبة تحتوي على 30 ألف دولار... قوى الأمن حدّدت هويتهما وهكذا أوقفتهما

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



منذ حوالي شهرين تعرّض أحد المواطنين لسرقة مبلغ /30،000/ دولار أميركي، و/5،000،000/ ل.ل. من حقيبة يد عائدة له، وذلك بعد أن دخل مجهول إلى المقهى الذي يعمل فيه وسرق الحقيبة. وقد تقدم صاحب العلاقة في حينها بشكوى ضد مجهول لدى مخفر صيدا القديمة في وحدة الدرك الإقليمي بجرم السّرقة.

Advertisement