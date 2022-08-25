Advertisement

لبنان

بتحريض من صديقه سرق من مواطن حقيبة تحتوي على 30 ألف دولار... قوى الأمن حدّدت هويتهما وهكذا أوقفتهما

Lebanon 24
25-08-2022 | 06:54
A-
A+
Doc-P-984147-637970333914694615.jpg
Doc-P-984147-637970333914694615.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

منذ حوالي شهرين تعرّض أحد المواطنين لسرقة مبلغ /30،000/ دولار أميركي، و/5،000،000/ ل.ل. من حقيبة يد عائدة له، وذلك بعد أن دخل مجهول إلى المقهى الذي يعمل فيه وسرق الحقيبة. وقد تقدم صاحب العلاقة في حينها بشكوى ضد مجهول لدى مخفر صيدا القديمة في وحدة الدرك الإقليمي بجرم السّرقة.
Advertisement
 
بنتيجة المتابعة من قبل دوريّة من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، وبعد مراقبة طويلة لأحد عمّال المقهى تم الاشتباه بالمدعو:

 س. ح. (مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة)
وبتاريخ 23/7/2022، تمكّنت دوريّة من المفرزة من تحديد مكان تواجده وتوقيفه في مدينة صيدا.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليّة السّرقة، وبأنّه قام بتحريض صديقه على السرقة، ويدعى:

 م. ح. (مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة)
بالتاريخ ذاته، استُدرج من مدينة صور، وتمّ توقيفه في بلدة عين الدلب- صيدا بعد نصب كمين محكمٍ له. وبالتحقيق معه من قبل عناصر المفرزة، اعترف بإقدامه على سرقة المدّعي بتحريض من (س. ح.).

بتفتيشهما، جرى ضبط مبلغ /13،400/ دولار أميركي، وسيّارة رباعية الدفع، وهاتفين خلويّين، كانا قد ابتاعاها من الأموال المسروقة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات مفرزة صيدا القضائيّة للتوسّع بالتحقيق معهما بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:40 | 2022-08-25
04:30 | 2022-08-25
06:53 | 2022-08-25
07:51 | 2022-08-25
10:55 | 2022-08-25
10:46 | 2022-08-25
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website