Advertisement

لبنان

بيان عن مصرف لبنان بخصوص الدولار والمحروقات.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-08-2022 | 07:54
A-
A+
Doc-P-984159-637970360655787509.jpg
Doc-P-984159-637970360655787509.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:
 
"تداولت بعض المواقع الإخبارية خبرًا مفاده تبلغ الشركات المستوردة للمحروقات قرارًا من مصرف لبنان يقضي بدولرة كاملة للأسعار ورفع دعم منصة Sayrafa بشكل تام.
Advertisement
يؤكد مصرف لبنان ان هذا الخبر عار عن الصحة".
 
 
مواضيع ذات صلة
بيان لنقابات المحروقات... ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
25/08/2022 18:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إرتفاع إضافي بأسعار المحروقات... كم بلغ؟
lebanon 24
25/08/2022 18:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا أبرز ما نتج عن إرتفاع سعر المحروقات
lebanon 24
25/08/2022 18:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"مافيا المحروقات" تعمد إلى ابتزاز المزارعين.. هذا ما اعلنه الترشيشي!
lebanon 24
25/08/2022 18:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مصرف لبنان

محروقات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:40 | 2022-08-25
04:30 | 2022-08-25
06:53 | 2022-08-25
07:51 | 2022-08-25
10:55 | 2022-08-25
10:46 | 2022-08-25
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website