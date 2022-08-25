بيان عن مصرف لبنان بخصوص الدولار والمحروقات.. اليكم التفاصيل

صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:

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"تداولت بعض المواقع الإخبارية خبرًا مفاده تبلغ الشركات المستوردة للمحروقات قرارًا من مصرف لبنان يقضي بدولرة كاملة للأسعار ورفع دعم منصة Sayrafa بشكل تام.يؤكد مصرف لبنان ان هذا الخبر عار عن الصحة".