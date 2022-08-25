تأجيل موعد بدء العام الدراسي... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة (صورة)

أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، القرار رقم 597، الذي يقضي بتعديل تاريخ بدء الاعمال التحضيريّة وتحديد موعد بدء التدريس للعام الدراسي 2022-2023 في المدارس والثانويات الرسمية، بحيث يُصبح يوم الخميس 15-9-2022 بدلا من الاثنين 5-9-2022.

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