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لبنان

تأجيل موعد بدء العام الدراسي... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة (صورة)

Lebanon 24
25-08-2022 | 07:51
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 أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، القرار رقم 597، الذي يقضي بتعديل تاريخ بدء الاعمال التحضيريّة وتحديد موعد بدء التدريس للعام الدراسي 2022-2023 في المدارس والثانويات الرسمية، بحيث يُصبح يوم الخميس 15-9-2022 بدلا من الاثنين 5-9-2022.
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