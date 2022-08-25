بوشكيان عرض دعم صناعة الاعلام والانتاج مع وفد الجامعة العربية

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استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان وفدا من الجامعة العربية والاتحاد العام للمنتجين العرب ضم الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الاعلام والاتصال في الجامعة العربية السفير أحمد رشيد، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب ابراهيم أبو ذكري، نائب رئيس الاتحاد صادق الصباح ورئيس مدينة الإنتاج الاعلامي في القاهرة عبد الفتاح الجبالي.ووضع الوفد الوزير بوشكيان في أجواء فتح مقر جديد للاتحاد في بيروت برئاسة الصباح، ودراسة امكانات التعاون بين الوزارة والاتحاد على أساس ما يقومون به من انتاج وتصوير واعداد ومونتاج واخراج يدخل في إطار صناعة الاعلام والثقافة.وقد أبدى بوشكيان كل الدعم، منوها ب"الابداعات اللبنانية والعربية في صناعة المسلسلات التي أخذت الانتشار الالواسع في المنطقة ودول العالم".وأبدى أعضاء الوفد تمسكهم بدور لبنان الثقافي والاعلامي والانتاجي، مشيدين بدور الصباح على هذا الصعيد. وقلدوا بوشكيان درعاً تكريمية.