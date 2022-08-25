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لبنان

هل يحضر نواب "التغيير" جلسات إنتخاب رئيس الجمهوريّة؟

Lebanon 24
25-08-2022 | 08:17
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قال عضو كتلة نواب "التغيير"، النائب وضاح الصادق رداً على سؤال عن عدم حضور جلسات إنتخاب رئيس الجمهوريّة لـ"الجديد": "خلينا ما نسميها تعطيل خلينا نسميه فقدان نصاب". وأضاف أنّه "إذا رأينا أنّ البلد ذاهب إلى الهاوية فنعم سنذهب إلى الطريقة القانونية لإفقاد الجلسة نصابها لمنع الذهاب إلى مزيد من التجويع".
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