دريان استقبل وزير الاقتصاد ووفدا من اللقاء الديموقراطي.. سلام: سنقوم بكامل مهامنا

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اضاف: "وكانت لنا جولة أفق مع سماحته في ظروف البلد ومعاناته، والتحديات القادمة، وطمأناه بأننا موجودون وسنقوم بكامل مهامنا، وطلبنا دعمه الكامل في المرحلة القادمة كي نجعل البلد محميا ومحصنا بكل الإمكانات اللازمة. كما تكلمنا عن الاستحقاقات القادمة وقد أعطانا سماحته رأيه بما هو أفضل وخير للبلد، وأين يجب أن تكون الأمور، ونحن ملتزمون كامل الالتزام بإرشادات سماحته وتوصياته".



اللقاء الديموقراطي



واستقبل مفتي الجمهورية وفداً من كتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط، وضم النائبين بلال عبد الله وفيصل الصايغ ومستشار رئيس الكتلة حسام حرب. استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم في دار الفتوى، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الذي قال بعد اللقاء: "قدمنا لزيارة سماحته في هذه الدار الكريمة، أولاً لاطلاعه على كل الشؤون التي نعمل عليها وتحديداً الأمور الحياتية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان، وأطلعناه على كل الأعمال المنجزة التي عملنا عليها خلال الفترة الماضية، وطمأناه بأننا متواجدون بالقرب من الناس ومعهم خصوصا في هذه الظروف الصعبة".اضاف: "وكانت لنا جولة أفق مع سماحته في ظروف البلد ومعاناته، والتحديات القادمة، وطمأناه بأننا موجودون وسنقوم بكامل مهامنا، وطلبنا دعمه الكامل في المرحلة القادمة كي نجعل البلد محميا ومحصنا بكل الإمكانات اللازمة. كما تكلمنا عن الاستحقاقات القادمة وقد أعطانا سماحته رأيه بما هو أفضل وخير للبلد، وأين يجب أن تكون الأمور، ونحن ملتزمون كامل الالتزام بإرشادات سماحته وتوصياته".اللقاء الديموقراطيواستقبل مفتي الجمهورية وفداً من كتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط، وضم النائبين بلال عبد الله وفيصل الصايغ ومستشار رئيس الكتلة حسام حرب.

واستقبل مفتي الجمهورية السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني الذي قال بعد اللقاء: "اليوم كان لقاء مع فضيلة الشيخ مفتي أهل السنّة، وتكلمنا عن أهمية موضوع الوحدة الإسلامية، والترتيبات للقاءات والمؤتمرات لذلك، وأهمية هذا التقريب لإبعادنا عن القتال والفرقة الفكرية الاجتماعية. وكنت أشاهد أن فضيلته مهتم جداً بالتقريب بين المذاهب الإسلامية في الساحة اللبنانية وفي كل الساحات في المنطقة لتجنيب المنطقة من الصراعات الموجودة. تكلمنا أيضاً بالنسبة لعلاقات إيران مع الدول الإسلامية على أسس الاحترام المتبادل، وإن شاء الله نكمل هذه اللقاءات لتكوين أرضية مناسبة للوصول إلى التوفيق في هذا المجال".





والتقى المفتي دريان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "أمل" الشيخ حسن المصري يرافقه عضو المكتب السياسي المحامي علي عبد الله.

كما التقى رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو، الذي اكد ان "المقاصد حريصة على ان يكون العام الدراسي المقبل في مدارسها مريحا لها ولأهالي الطلاب، ومساعدة كل من هو بحاجة الى الدعم ضمن الشروط في تسديد القسط المدرسي". وشدد على "ضرورة التعاون بين وزارة التربية والمؤسسات التعليمية والتربوية لما فيه مصلحة الطلاب وأهاليهم والمحافظة على مستوى التعليم في لبنان".