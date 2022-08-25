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لبنان

توقيف شخصين بجرم النصب وإلاحتيال والسرقة منطقتي مرجعيون وحاصبيا

Lebanon 24
25-08-2022 | 09:15
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أوقفت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة - مكتب مرجعيون وحاصبيا في بلدة الخيام قضاء مرجعيون ، بنتيجة الرصد والمتابعة الاستعلامية الدقيقة اللبناني ( ع . أ ) والفلسطيني ( ي.ق) بجرم القيام بعمليات نصب وإحتيال وسرقة  عدة في منطقتي مرجعيون وحاصبيا , حيث تم تسليمهما الى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني بحقهما.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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