حريق كبير بين مزمورة وبكيفا ومزرعة الضهر ومرج بسري... إليكم بالصور كيف يبدو المشهد هناك

صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:

يعمل عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً ومشاركة طوافة تابعة للقوات الجوية على اخماد حريق شب في احد الاحراج بين مزمورة، بكيفا، مزرعة الضهر ومرج بسري.