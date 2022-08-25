وزير البيئة تفقد عملية تبريد الصوامع في مرفأ بيروت

بدأ فوج اطفاء بيروت بالتنسيق مع الادارات المسؤولة عن المرفأ بعملية تبريد موقع الصوامع الشمالية التي سقطت في ٢٣ اب كخطوة اولى من سلسلة خطوات ستقوم بها الادارات المعنية لمعالجة الردميات والحبوب المحترقة في الجهة الشمالية للأهراءات.#مرفأ_بيروت pic.twitter.com/m8uBTlrxnq
— Nasser Yassin (@nasseryassin) August 25, 2022
بدأ فوج اطفاء بيروت بالتنسيق مع الادارات المسؤولة عن المرفأ بعملية تبريد موقع الصوامع الشمالية التي سقطت في ٢٣ اب كخطوة اولى من سلسلة خطوات ستقوم بها الادارات المعنية لمعالجة الردميات والحبوب المحترقة في الجهة الشمالية للأهراءات.#مرفأ_بيروت pic.twitter.com/m8uBTlrxnq