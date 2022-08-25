وزير البيئة تفقد عملية تبريد الصوامع في مرفأ بيروت

تفقد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين بعد ظهر اليوم، عملية التبريد التي ينفذها فوج إطفاء بيروت لموقع الصوامع في اهراءات مرفأ بيروت، ونشر على "تويتر" فيديو يظهر عملية التبريد وأرفقها بما يلي: "بدأ فوج اطفاء بيروت بالتنسيق مع الاجهزه المسؤولة عن المرفأ بعملية تبريد موقع الصوامع الشمالية التي سقطت في ٢٣ آب كخطوة اولى من سلسلة خطوات ستقوم بها الادارات المعنية لمعالجة الردميات والحبوب المحترقة في الجهة الشمالية للاهراءات".

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