وزير التربيّة يكشف عن موعد إفتتاح العام الدراسيّ... وهذا ما قاله عن إستيفاء الأقساط بالدولار

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وتفقد الوزير الحلبي لدى وصوله والوفد المرافق وصالح وشعبان ومسؤولي المنطقة مكاتب العاملين في أقسامها، واطلع منهم على آلية سير العمل فيها ، وإذ ما كان هناك من عراقيل تحول دون انجاز معاملات المواطنين والطلاب في آن .



وعقد بعدها لقاء في مكتب رئيس المنطقة جمع رؤساء الاقسام والموظفين استمع الحلبي خلاله لمعاناة الموظفين والصعوبات التي يواجهونها بالحضور إلى مركز عملهم ، لاسيما مع تراجع قيمة رواتبهم إلى أدنى درجاتها في ظل الأزمات المتلاحقة اقتصاديا واجتماعيا وصحياً. استهل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي جولته الجنوبية ظهر اليوم بزيارة تفقدية الى المنطقة التربوية في سرايا صيدا ، يرافقه وفد من الوزارة ضم مديرة مكتبه رمزة جابر ، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، مديرة الارشاد والتوجيه هيلدا الخوري ، رئيس دائرة التعليم الابتدائي هادي زلزلي ، مستشارا الوزير نادر حذيفة والإعلامي البير شمعون ، مسؤول التوريدات بلال ناصر ، وكان في استقباله رئيس المنطقة احمد صالح ، رئيسة دائرة المنطقة اماني شعبان ، مسؤول الامتحانات ذيب فتوني ، مسؤول قسم التحقيق حسين علامة، ورئيس رابطة التعليم الأساسي جنوباً حسين جوادوتفقد الوزير الحلبي لدى وصوله والوفد المرافق وصالح وشعبان ومسؤولي المنطقة مكاتب العاملين في أقسامها، واطلع منهم على آلية سير العمل فيها ، وإذ ما كان هناك من عراقيل تحول دون انجاز معاملات المواطنين والطلاب في آن .وعقد بعدها لقاء في مكتب رئيس المنطقة جمع رؤساء الاقسام والموظفين استمع الحلبي خلاله لمعاناة الموظفين والصعوبات التي يواجهونها بالحضور إلى مركز عملهم ، لاسيما مع تراجع قيمة رواتبهم إلى أدنى درجاتها في ظل الأزمات المتلاحقة اقتصاديا واجتماعيا وصحياً.

الحلبي

واثر اللقاء قال الحلبي: زيارتنا اليوم تأتي ضمن اطار سلسلة الإنجازات التي قمنا بها في جميع المناطق اللبنانية والتي أوصلتنا الى أقصى الشمال في عكار والبقاع في الهرمل ، وناتي الى صيدا اليوم هذه المدينة العزيزة على قلوب اللبنانيين ، والتي كان منها رجال عظام امثال الشهيدين معروف سعد والرئيس رفيق الحريري ، ووجه التحية إلى " هيئاتها البلدية والمحلية في المدينة ونائبيها الدكتور أسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري والنائبة السابقة السيدة بهية الحريري.



أضاف: "وجئنا الى المنطقة التربوية للاطلاع عن كثب على أوضاع المدرسة الصيفيةوحال هذه المنطقة واحتياجاتها وما يمكن لنا ان نساعد في توفير الامكانيات لتسهيل عمل المدارس الرسمية في منطقة صيدا والجنوب".



ثم نستكمل جولتنا بالذهاب الى صور وزيارة مؤسسات الامام الصدر وافتتاح مدرسة ثانوية كفرا الرسمية بعد ظهر اليوم انه نهار طويل في الجنوب والهدف هو تربوي والغرض ان نطلع عن كثب على احوال المدارس والمعلمين والاساتذة في هذه المدارس لتسهيل بعض الامور المتصلة بتهيئة استئناف الدروس في مطلع تشرين الاول المقبل.



وردا على سؤال يتعلق باستئناف العام الدراسي قال الوزير الحلبي: نحن مصممون على استئناف الدروس واليوم وقعت القرار الذي يتضمن تعليمات الى مدراء المدارس للبدء بالتتسجيل من 15 ايلول القادم اي 15 يوما، وافتتاح العام الدراسي سيكون مطلع تشرين الاول المقبل وهذا التاريخ كان بالتفاهم مع اركان العائلة التربوية لنضمن بداية عام هادئة تتيح لاولادنا والتلاميذ ان يتسجلوا في المدرسة الرسمية وان يتابعوا دروسهم كالمعتاد حتى لا نتأخر كثيرا.

وحول استعداد المدارس الرسمية لاستيعاب أعداد الطلاب القادمين من الخاصة رد الحلبي " سننتظر ارقام الاعداد التي ستسجل لدينا معتبرا أنه " من السابق لأوانه البحث في هذا الموضوع ، مؤكداً أنه سيحدث ذلك لاسيما وأن بعض المدارس الخاصة والتي عقدت إجتماعاً معها بالامس حذرتها من استيفاء الأقساط بالدولار لان القانون لايسمح بذلك، مشيرا إلى أنه على هذا الاساس سنعتمد على عملية التسجيل التي ستظهر لنا زيادة الطلاب التي يمكن ان تطرأ ، فعلى سبيل المثال هناك مناطق مدارسها تستطيع استيعاب أعداد من الطلاب فيما مدارس مناطق أخرى هناك استحالة مادية لاستقبالها طلاب جدد مضيفاً "أجرينا دراسة في هذا المجال وهي قيد الإعداد لاستخلاص النتائج و بعد إطلاعي عليها يتم على ضوئها قياس قدرتنا في حال اضطررنا كوزارة لاستقبال طلاب جدد أو استحداث صفوف إضافية في المدارسلاستيعابهم مؤكدا " ما يهمني هو أن لا يبقى اي تلميذ أو طالب خارج المقاعد الدراسية



أما عن افادات الطلاب التي تحتجزها بعض ادارات المدارس بحجة عدم تسديدهم الاقساط اجاب الوزير: امل انا ان لا اسمع هذه الملاحظة لأن المدارس لن تكون راضية عن هذا الموضوع واقولها بكل صراحة لا يحق للمدرسة ابدا ان تصادر حق التلميد بسبب مادي ، هذا الموضوع يحل باعطاء التلميذ افادته وتتفاوض مع اهله في تسديد القسط. واثر اللقاء قال الحلبي: زيارتنا اليوم تأتي ضمن اطار سلسلة الإنجازات التي قمنا بها في جميع المناطق اللبنانية والتي أوصلتنا الى أقصى الشمال في عكار والبقاع في الهرمل ، وناتي الى صيدا اليوم هذه المدينة العزيزة على قلوب اللبنانيين ، والتي كان منها رجال عظام امثال الشهيدين معروف سعد والرئيس رفيق الحريري ، ووجه التحية إلى " هيئاتها البلدية والمحلية في المدينة ونائبيها الدكتور أسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري والنائبة السابقة السيدة بهية الحريري.أضاف: "وجئنا الى المنطقة التربوية للاطلاع عن كثب على أوضاع المدرسة الصيفيةوحال هذه المنطقة واحتياجاتها وما يمكن لنا ان نساعد في توفير الامكانيات لتسهيل عمل المدارس الرسمية في منطقة صيدا والجنوب".ثم نستكمل جولتنا بالذهاب الى صور وزيارة مؤسسات الامام الصدر وافتتاح مدرسة ثانوية كفرا الرسمية بعد ظهر اليوم انه نهار طويل في الجنوب والهدف هو تربوي والغرض ان نطلع عن كثب على احوال المدارس والمعلمين والاساتذة في هذه المدارس لتسهيل بعض الامور المتصلة بتهيئة استئناف الدروس في مطلع تشرين الاول المقبل.وردا على سؤال يتعلق باستئناف العام الدراسي قال الوزير الحلبي: نحن مصممون على استئناف الدروس واليوم وقعت القرار الذي يتضمن تعليمات الى مدراء المدارس للبدء بالتتسجيل من 15 ايلول القادم اي 15 يوما، وافتتاح العام الدراسي سيكون مطلع تشرين الاول المقبل وهذا التاريخ كان بالتفاهم مع اركان العائلة التربوية لنضمن بداية عام هادئة تتيح لاولادنا والتلاميذ ان يتسجلوا في المدرسة الرسمية وان يتابعوا دروسهم كالمعتاد حتى لا نتأخر كثيرا.وحول استعداد المدارس الرسمية لاستيعاب أعداد الطلاب القادمين من الخاصة رد الحلبي " سننتظر ارقام الاعداد التي ستسجل لدينا معتبرا أنه " من السابق لأوانه البحث في هذا الموضوع ، مؤكداً أنه سيحدث ذلك لاسيما وأن بعض المدارس الخاصة والتي عقدت إجتماعاً معها بالامس حذرتها من استيفاء الأقساط بالدولار لان القانون لايسمح بذلك، مشيرا إلى أنه على هذا الاساس سنعتمد على عملية التسجيل التي ستظهر لنا زيادة الطلاب التي يمكن ان تطرأ ، فعلى سبيل المثال هناك مناطق مدارسها تستطيع استيعاب أعداد من الطلاب فيما مدارس مناطق أخرى هناك استحالة مادية لاستقبالها طلاب جدد مضيفاً "أجرينا دراسة في هذا المجال وهي قيد الإعداد لاستخلاص النتائج و بعد إطلاعي عليها يتم على ضوئها قياس قدرتنا في حال اضطررنا كوزارة لاستقبال طلاب جدد أو استحداث صفوف إضافية في المدارسلاستيعابهم مؤكدا " ما يهمني هو أن لا يبقى اي تلميذ أو طالب خارج المقاعد الدراسيةأما عن افادات الطلاب التي تحتجزها بعض ادارات المدارس بحجة عدم تسديدهم الاقساط اجاب الوزير: امل انا ان لا اسمع هذه الملاحظة لأن المدارس لن تكون راضية عن هذا الموضوع واقولها بكل صراحة لا يحق للمدرسة ابدا ان تصادر حق التلميد بسبب مادي ، هذا الموضوع يحل باعطاء التلميذ افادته وتتفاوض مع اهله في تسديد القسط.

وعن حقوق الاساتذه المتعاقدين قال الوزير: الاساتذه المتعاقدون هم جزء لا يتجزأ ويشكلون الاغلبية في قطاع المعلمين لذلك نحن نولي هذا الموضوع اهمية كبرى حصل بعد البلبله باوضاعهم ووعدناهم ببدل النقل الذي لم تفرج عنه الخزينة اللبنانيه حتى الان .



وتابع الحلبي: وقد زرت رئيس مجلس الوزراء اول امس وطلبت منه التعجيل بدفع المتأخرات طالبا منه بكل صراحة اذا اردتم عاما دراسيا يجب تسديد كل المتأخرات المترتبه من حقوق للمعلمين والمتعاقدين ولكل الناس الذين لهم علاقه بالمدرسةلانني لا استطيع القول لهم استأنفوا الدروس ومستحقاتهم متأخرة من العام الماضي .



اضاف: وعدني الرئيس ميقاتي الذي تحدث مع مدير عام الماليه بحضوري للاسراع فيها وانا كما فهمت منه ان الجداول اصبحت جاهزة والاموال متوفرة بعد ان كان مجلس النواب قد اقر قانون غذى بموجبه احتياط الموازنة مما يتيح امكانية المباشرة بالصرف قبل اواخر ايلول على ان تكون هذه الحقوق وصلت لاصحابها.



وحول اصرار بعض المدارس الخاصة الاستيفاء الاقساط بالدولار الاميركي جدد الحلبي أنه "في حال عدم التزام هذه المدارس استيفاء اقساطها بالليرة اللبنانية لدينا اليوم الوسائل المتاحة بالقانون 515 سنستعملها بالتأكيد بكافة بنوده وان لم تكفي كلها وشعرت بان هذه الاجراءات ليست زاجرة بما فيه الكفاية سنلجأ الى تشريع جديد يخولنا كوزارة تربية اتخاذ المزيد من الاجراءات الفاعلة.



المدرسة العمانية

كما جال الحلبي والوفد المرافق وصالح وفريق المنطقة في صفوف ومكاتب العاملين في المدرسة العمانية في المدينة، حيث كان في استقبالهم مدير المدرسة حذيفة الملاح، ثم جرى اجتماع على هامش الزيارة استمع خلاله الحلبي من الملاح الى مجريات العمل الإدارية والمشاكل التي تواجهها المدرسة واحتياجاتها اللوجستية التي تتقدمها تأمين مادة المازوت لا سيما وأنها المدرسة الرسمية الوحيدة التي تشكل الأرضية المركزية لجميع نشاطات المنطقة التربوية من لقاءات مع مدراء المدارس وتصحيح الامتحانات الرسمية وغيرها ، كما ذكر الملاح الوزير الحلبي بمستحقات صندوقي المدرسة والأهل التي لم يتقاضوها عن العام الماضي .



بعدها تفقد الحلبي والملاح والحضور بعض صفوف المدرسة الصيفية التي تجمع تلاميذا لبنانيين وسوريين من مرحلة الاول أساسي وحتى الثامن منها ، واختتمت الجولة بالتقاط صورة جامعة للضيوف والمدير والطلاب في باحة المدرسة الداخلية .



ثم انطلق الحلبي والوفد المرافق وفريق المنطقة التربوية باتجاه مدينة صور.