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لبنان

ماذا طلب ممثلو صندوق النقد الدولي في لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-08-2022 | 09:48
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طلب ممثلو صندوق النقد الدولي في لبنان لقاء نواب التغيير الـ13 الاسبوع المقبل كل بمفرده للاطلاع منهم على وجهات نظرهم حيال الاوضاع في لبنان.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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