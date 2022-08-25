هذا ما كشفه وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص أموال "أمان"

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ترأس وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار اجتماعا للجنة التنفيذية لبرنامج "أمان"، بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية.اثر الاجتماع، قال حجار: "اجتمعنا كلجنة تنفيذية لبرنامج "أمان"، من ضمن الاجتماعات الدورية الأسبوعية التي تحصل للإطلاع على التقارير ومعالجة المشاكل التي تواجه البرنامج على المستوى التقني، خصوصا لمعالجة المشاكل التي تردنا من مركز تلقي الشكاوى ورقمه ١٧٤٧. ولقد عالج الإجتماع كل الشكاوى التي وردتنا، ونتمنى كما قلنا الأسبوع الماضي، ان نحصر عدد المشاكل القديمة وهي تقنية بسبب صعوبات بالبرمجة وأن ننتهي منها، فنحن نبرمج في نفس الوقت الذي نزور فيه، ونصدر النتائج وندفع للمستحقين".أضاف: "لقد واجهتنا صعوبات وان شاء الله تنتهي هذه المشاكل في شهر أيلول، كما وعدت سابقا، وندخل في مرحلة جديدة لإنهاء البرنامج أي للوصول الى الرقم الذي وضعناه وهو ١٥٠ الف عائلة، وقد قطعنا حتى الان نصف الطريق".وردا على سؤال، قال: "لا شك أن هناك بعض المشاكل التقنية، ولكننا نعمل في نفس الوقت على برنامجين: برنامج "الأكثر فقرا" وبرنامج "أمان"، وهذان البرنامجان للفقراء وما يميزهما عن بعضهما هو وسيلة التسجيل، فمن تسجل عبر الهاتف هو في برنامج "أمان"، ومن تسجل في مراكز الخدمات هو في برنامج الأكثر فقرا. ولمن يود المراجعة في برنامج الأكثر فقرا هناك آلية مختلفة عمن يود المراجعة في برنامج "أمان" الذي خصص له الرقم ١٧٤٧ كما ذكرت آنفا".