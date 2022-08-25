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لبنان

المكاري استقبل وفدًا من الجامعة العربية واتحاد المنتجين العرب: غدا نعلن عن خطوات نأمل بأن تكون انطلاقة لتعاون جديد مع أخواننا العرب

Lebanon 24
25-08-2022 | 11:20
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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، وفدا مشتركا من جامعة الدول العربية واتحاد المنتجين العرب، وكان عرض لأفق التعاون مع وزارة الاعلام.
 
وقال وزير الاعلام: "نحن علينا دائما أن نبث التفاؤل لدى الشبان والشابات العاملين في هذا القطاع الذي يشغل آلاف الناس في البلد، وأخطر ما يتعرض له لبنان هو النزف اليومي لجهة هجرة الشباب".
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أضاف: "نحن كدولة لبنانية ورغم كل الظروف الصعبة، نحب أن نعطي الأمل، وعلى كل شخص أن يمنح الامل. وغدا، سنعلن عن خطوات ستتخذها الدولة ووزارة الاعلام، ونأمل أن تكون انطلاقة لتعاون جديد مع اخواننا العرب".
 
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