المرتضى عرض مع بوشكيان ورئيسي بلديتي زحلة وعنجر شؤونا عامة واخرى تتعلق بقضاء زحلة

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع بعد ظهر اليوم وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال النائب جورج بوشكيان في حضور رئيس بلدية زحلة - تعنايل - المعلقة المهندس اسعد زغيب ورئيس بلدية عنجر فارتكيس خوشيان، وجرى التداول في شؤون عامة اضافة الى عدة أمور متعلقة بقضاء زحلة وبلدية عنجر.

Advertisement