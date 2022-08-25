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لبنان
في القبة... أطلق النار على نفسه أثناء لهوه بمسدس حربي
Lebanon 24
25-08-2022
|
11:27
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تعرض المدعو "م.ح" لإصابة بطلق ناري في قدمه أثناء لهوه بمسدس حربي داخل منزله في منطقة القبة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث وصفت حالته بالمستقرة.
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القبة
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