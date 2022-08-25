في القبة... أطلق النار على نفسه أثناء لهوه بمسدس حربي

تعرض المدعو "م.ح" لإصابة بطلق ناري في قدمه أثناء لهوه بمسدس حربي داخل منزله في منطقة القبة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث وصفت حالته بالمستقرة.

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