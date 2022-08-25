الضمان: رفع التعرفات الاستشفائية داخل المستشفى للأعمال الطبية غير المقطوعة إلى ضعفين ونصف

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عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، اليوم، جلسة إستثنائية حضورية وعن بعد، عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، في مقر المجلس في المركز الرئيسي برئاسة رئيس مجلس الإدارة بالإنابة غازي يحيى وحضور مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي ومفوض الحكومة بالإنابة السيدة مارلين عطالله والأعضاء.ووافق مجلس الإدارة ، حسب بيان صدر، بإجماع الحاضرين والمشاركين على "مشروع القرار المتعلق برفع التعرفات الاستشفائية داخل المستشفى للأعمال الطبية غير المقطوعة بحيث يضرب المجموع بعد التصفية والمراقبة بضعفين ونصف وفقاً للأسعار المعمول بها حالياً لكل مستشفى وللأعمال الجراحية المقطوعة بحيث تضرب بـ3 أضعاف وفقاً للمبالغ المقطوعة للأعمال الجراحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة.كما صدرت توصية عن مجلس الإدارة تقضي ب"إجراء الدراسات اللازمة لمزيد من التقديمات المتعلقة بالتعرفات الدوائية تمهيداً لرفع تغطية الكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة أسعار الأدوية".ونوّه مجلس الإدارة ب"جهود وزير العمل مصطفى بيرم وتمنّى عليه "المزيد من السعي لدفع الدولة اللبنانية جميع المستحقات التي بذمتها لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وضرورة مراسلة الجهات الرسمية المعنية لتأمين التمويل اللازم لتغطية الكلفة الإضافية لصندوق ضمان المرض والأمومة".