بلدية بيروت: فوج الاطفاء استخدم ما يفوق الـ3 آلاف طن من المياه في اليوم الأول من عمليات تبريد موقع الصوامع الشمالية

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أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أن "آليات فوج إطفاء بيروت انطلقت الأولى ظهر اليوم، من مركز قيادة الفوج في الكرنتينا، متجهة إلى مرفأ بيروت، تنفيذا للخطة التي تم وضعها للبدء بعمليات إخماد النيران المندلعة في أهراءات القمح".وأشارت إلى أنه "تم استخدام ما يفوق الثلاثة آلاف طن من المياه في اليوم الأول من عمليات تبريد موقع الصوامع الشمالية التي سقطت منذ أيام عدة، كخطوة أولى تمهيدا لإزالة مخلفات الصوامع المنهارة، ثم إخماد النيران المندلعة تحتها، على أن تستمرعمليات التبريد إلى حين الوصول إلى المرحلة التي تمكّن رجال الفوج من القضاء كليا على مصدر النيران وتأمين المكان ورفع الضرر".