بهدف تفادي الوقوع في العتمة الشاملة.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة

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قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في حديث لقناة "الجديد" إنه "بتوجيه من رئيس الحكومة أُعطيت الموافقة لمؤسسة كهرباء لبنان على استخدام جزء من الفيول "غرايد ب" المخزن في معملي الجية والذوق والذي يقدر بـ٤٠ الف طن بهدف تفادي الوقوع في العتمة الشاملة مع قرب نفاد مادة الغاز اويل لزوم تشغيل معمل الزهراني".وأضاف: "سيتم استخدام مادة الفيول لتشغيل المعامل الحرارية القديمة في الجية والذوق التي ستشغلهم كهرباء لبنان في نهاية الأسبوع إلى حين وصول شحنة الفيول العراقي في منتصف الشهر المقبل".