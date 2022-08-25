حراك المتعاقدين طالب الحلبي بالتدخل لفك إضراب موظفي التربية من أجل إنجاز معاملة المستحقات

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طالب "حراك المتعاقدين" في بيان، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي بـ"التدخل الفوري مع الأخوة الموظفين المضربين داخل وزارة التربية لفك اضرابهم ريثما ينجزون معاملة مستحقات الفصل الثالث في مديرية الثانوي والأساسي وبعدها فليعودوا إذا شاؤوا الى اضرابهم".وقال منسق الحراك حمزة منصور: "إننا مع حقوق الأخوة الموظفين المقهورين لكنهم أصبحوا يعلمون وكذلك روابطهم ونقاباتهم، أن الدولة ليست "مطنشة" بل ميتة، وليتهم يضربون بالميت (الدولة) بل يضربون بإخوانهم المتعاقدين المحجوزة مستحقاتهم منذ خمسة أشهر (نيسان، أيار، حزيران، تموز، آب) داخل الوزارة وعلى مكاتبهم بالذات، وبالتالي يسببون الأذى للمتعاقدين وأبنائهم عندما يحرمونهم حقهم بقبض مستحقاتهم".أضاف: "نحن نعرف أن البشر يكرهون من يقول الحقيقة كما يقول نيتشه لكن لا يهم فليكرهنا بعض البشر لفترة ما، على أن تكرهنا الحقيقة نفسها أو تكرهنا ضمائرنا أو يكرهنا الله".