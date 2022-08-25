Advertisement

لبنان

حراك المتعاقدين طالب الحلبي بالتدخل لفك إضراب موظفي التربية من أجل إنجاز معاملة المستحقات

Lebanon 24
25-08-2022 | 12:28
A-
A+
Doc-P-984233-637970526524310385.jpg
Doc-P-984233-637970526524310385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب "حراك المتعاقدين" في بيان، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي بـ"التدخل الفوري مع الأخوة الموظفين المضربين داخل وزارة التربية لفك اضرابهم ريثما ينجزون معاملة مستحقات الفصل الثالث في مديرية الثانوي والأساسي وبعدها فليعودوا إذا شاؤوا الى اضرابهم".
Advertisement

وقال منسق الحراك حمزة منصور: "إننا مع حقوق الأخوة الموظفين المقهورين لكنهم أصبحوا يعلمون وكذلك روابطهم ونقاباتهم، أن الدولة ليست "مطنشة" بل ميتة، وليتهم يضربون بالميت (الدولة) بل يضربون بإخوانهم المتعاقدين المحجوزة مستحقاتهم منذ خمسة أشهر (نيسان، أيار، حزيران، تموز، آب)  داخل الوزارة وعلى مكاتبهم بالذات، وبالتالي يسببون الأذى للمتعاقدين وأبنائهم عندما يحرمونهم حقهم بقبض مستحقاتهم".

أضاف: "نحن نعرف أن البشر يكرهون من يقول الحقيقة كما يقول نيتشه لكن لا يهم فليكرهنا بعض البشر لفترة ما، على أن تكرهنا الحقيقة نفسها أو تكرهنا ضمائرنا أو يكرهنا الله".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:40 | 2022-08-25
04:30 | 2022-08-25
06:53 | 2022-08-25
07:51 | 2022-08-25
13:18 | 2022-08-25
13:08 | 2022-08-25
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website