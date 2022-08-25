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لبنان

إخماد حريق داخل منزل في سهل حلبا

Lebanon 24
25-08-2022 | 12:31
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اندلع حريق في الطابق الثاني من منزل المواطن سامر الحلبي في سهل حلبا الواقع بالقرب من البازار، بسبب احتكاك كهربائي. وأتى الحريق على محتويات عدد من الغرف.
 
وسارع على الفور عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي إلى مكان الحريق وعملوا على إهماد النيران المشتعلة قبل امتدادها الى كافة أرجاء المنزل. واقتصرت الأضرار على الماديات.
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