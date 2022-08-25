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لبنان
مولوي عرض مع رئيس إدارة الكوارث والطوارىء التركية المساعدات الغذائية للقوى الامنية وتسلم درعا من وفد اتحاد المنتجين العرب
Lebanon 24
25-08-2022
|
13:06
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر على رأس وفد، في حضور السفير التركي في لبنان علي باريش اولوصوي، وتم البحث في موضوع المساعدات الغذائية التي تقدم للقوى الامنية والعسكرية اللبنانية.
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والتقى وفدا من الاتحاد العام للمنتجين العرب قدم له درعا تقديرية على الجهود التي يقوم بها في دعم الاعلام والفنون العربية المشتركة.
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