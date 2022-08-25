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لبنان

وصول باخرة محملة بـ 23 شاحنة مواد غذائية إلى مرفأ طرابلس هبة من تركيا للأجهزة الأمنية

Lebanon 24
25-08-2022 | 13:18
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 وصلت اليوم، إلى مرفأ طرابلس، الباخرة RIMAR المحملة بثلاثة وعشرين شاحنة مواد غذائية هبة من الحكومة التركية حيث سلمت الى وزارة الداخلية والبلديات، وكان في استقبالها السفير التركي في لبنان علي باريش اولوسوي، رئيس الهيئة العليا للاغاثة في تركيا "AFAD" يونس سازار، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، مدير عام وزارة النقل ورئيس مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر ،مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام ومسؤولون امنيون من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك وشخصيات وفاعليات. 
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وألقى اللواء  خير كلمة  رحب فيها بالحضور وقال:"باسمي ، وبإسم الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها دولة الرئيس نجيب ميقاتي ، باسم اللبنانيين جميعا ، نفرش شغاف قلوبنا ، ونفتح مصاريع صدورنا ، نرحب بكم في مدينتكم طرابلس الف ترحيبا ، حللتم أهلا ، ووطئتم سهلا ".

أضاف: " إننا إذ نتسلم هذه الهبة القيمة ، من إدارة الكوارث والطوارئ ( AFAD ) ، فإننا مدينون للهيئة المانحة بحفظ الجميل ، ونتمنى أن تبقى نموذجا للخير يحتذى به".

بدوره، شكر السفير التركي الحضور على استقباله وأبلغهم السلام من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الداخلية التركي، وقدم التعازي للشعب اللبناني عامة وأهالي شهداء مرفأ بيروت .

أضاف:" بعد الازمة الاقتصادية التي أصابت لبنان وبتعليمات من الرئيس التركي قمنا بحملة الخير لمساعدة الاجهزة الامنية اللبنانية وهذه الباخرة الثالثة كهبة للأجهزة الامنية ونأمل ان تسد مساعدتنا هذه ثغرة ولو بسيطة لاحتياجات القوى الأمنية اللبنانية" .

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