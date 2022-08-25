في إيعات... الجيش يعثر على نحو عشر رمانات يدوية مع قذيفة B7

عثرت قوة من الجيش على نحو عشر رمانات يدوية مع قذيفة B7 داخل احد الغالونات البلاستيكية المحترقة بالقرب من بورة لجمع الخردة والحديد في سهل بلدة ايعات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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