أحمد الخير شكر لمولوي وخطار وضع آلية إطفاء بتصرف منطقة المنية

شكر النائب أحمد الخير وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي على اهتمامه بوضع مركز الدفاع المدني في منطقة المنية، ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار على المذكرة التي أصدرها اليوم، والتي تنص على وضع آلية للدفاع المدني بتصرف مركز المنية، وذلك إثر تعطل الآلية الموجودة في المركز المذكور، مما شكل صعوبة في إطفاء عدد من الحرائق خلال الشهر الجاري.

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