مقدمات نشرات الأخبار

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنانفي ظل التخبط في المشهد السياسي وقبل اسبوع من دخول البلاد المدار الدستوري على مدى شهرين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بقي الملف الحكومي محكوما بالتجاذب في محاولة بناء مساحة تفاهم مشتركة على تشكيلة وزاريةفي وقت ركز رئيس الجمهورية اليوم على ضرورة تشكيل حكومة جديدة سريعا لان المصلحة الوطنية تقتضي تامين الانتظام في المؤسسات الدستورية بحسب ما نقل عنه رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم بدوره استغرب الرئيس ميقاتي ببيان استخدام منبر الرئاسة، المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية، لاطلاق مواقف تؤجج الاوضاع بدل أن تشكل كلمة سواء لجمع اللبنانيين.وفيما تتحكم الضبابية في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل لا يمر يوم الا وتضاف فيه اثقال واعباء خانقة على اللبنانيين.من الدولار الحارق في سوقه السوداء مرورا بجنون الاسعار الى رفع الدعم التدريجي عن مادة البنزين ودخول لبنان في العتمة الشاملة.مع اعلان مؤسسة كهرباء لبنان نفاد خزين "الغاز أويل" ووضع معمل الزهراني قسريا خارج الخدمة بعد ظهر يوم الغد واضراب موظفي شركتي الخلوي "ألفا" و"تاتش" وصولا الى السد المانع لإقرار الموازنة غير المتوازنة للسنة الحالية..دوليا العالم يترقب موقف ايران بعد تلقيها الرد الاميركي على ارائها بشأن حل القضايا المتبقية في مفاوضات فيينا, تزامنا مع اشارة البيت الابيض الى ان الاتفاق النووي بات أقرب بعد تقديم إيران بعض التنازلات.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي انبالأمس لم يتصاعد الدخان الابيض حكومياواليوم إتفق رئيسا الجمهورية والحكومة على ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلادهم ... فهل ينزح هذا الموقف الموحد بإتجاه ملف التأليف ايضا قبيل ايام معدودة تسبق دخول لبنان مدار الإستحقاق الرئاسي؟؟ وهل يكون هناك فعلا للبحث صلة؟؟.الرئيس ميشال عون شدد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن مشيرا الى عدم جواز الاستمرار في ما وصفه بتعطيل هذا الاستحقاق وقال:لا يبدو طبيعيا ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب يمكنه ان يملأ فراغا على مستوى رئاسة الجمهورية.المواقف الجاهزة التي تليت من منبر القصر الجمهوري رد عليها الرئيس نجيب ميقاتي بالقول إنها كشفت الأسباب الحقيقة لتعطيل عملية تشكيل الحكومة وما يتم التخطيط له من قبل بعض المحيطين برئيس الجمهورية وأى الرئيس المكلف ان تلك لمواقف تؤجج الأوضاع لكنه شدد على مواصلة مسعاه لتشكيل الحكومة.من جانب آخر نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ما اورده أحد المواقع نقلا عن زوار عين التينة مؤكدا أن كل ما ورد ونسب من مواقف لرئيس المجلس عار عن الصحه جملة وتفصيلا وهو لم يدل بأي موقف او تصريح لا بشكل رسمي ولا امام زواره حول الوضع الحكومي ولا بأي أمر متصل بمقام رئاسه الجمهوريه لا من قريب ولا من بعيد.نيابيا وجه الرئيس بري دعوة للجان المشتركة لمتابعة درس مشروع القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفية والسحوبات النقدية فيما انجزت لجنة المال اليوم مناقشة مشروع موازنة العام 2022.في شأن آخر زفت مؤسسة كهرباء لبنان الى اللبنانيين اليوم خبر وضع معمل الزهراني خارج الخدمة بدءا من يوم غد الجمعة جراء نفاد مادة الغاز أويل ما سيؤدي إلى توقف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية اي دخول لبنان في العتمة الشاملة.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي فيهل تذكرون المزحة السمجة لجبران باسيل عن ال off on؟ يومها كان باسيل وزيرا الطاقة، وقد وعد اللبنانيين بأن ينسوا ال off وان تكون كهرباؤهم دائماon صدق باسيل لكن كالعادة بالمقلوب ! فالكهرباء ابتداء من الغد تدخل زمن ال off على كل الاراضي اللبنانية، والفضل الكبير في ذلك يعود اليه شخصيا، والى الوزراء "الرؤيويين" الذين عينهم بعده في وزارة الطاقة ، ولم يأتوا على البلد الا بالويلات والعتمة !انها حال الدولة في الشهرين الاخيرين من عهد شكل خيبة امل كبيرة للبنانيين، وقد يكون أسوأ عهد رئاسي مر على الجمهورية. فغدا تنتهي آخر نقطة من الغاز أويل في معمل الزهراني، فيتوقف انتاج الطاقة في كل البلد، فيما المسؤولون يلهون اللبنانيين بباخرة فيول تأتي من هنا وبباخرة غاز تأتي من هناك. فشكرا لمسؤولين حولوا وطنهم مجرد شحاذ، وحولوا اللبنانيين متسولين على ابواب الدنيا، بعدما كان وطنهم رمز البحبوحة والازدهار.وكما في الكهرباء، كذلك في السياسة. فعتمة الفراغ الرئاسي تدق الابواب ، فيما رئيس الجمهورية يحذر وينبه من فراغ مزدوج رئاسي وحكومي ، ويعتبر امام زواره ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية عبر حكومة غير مكتملة المواصفات وغير حائزة ثقة مجلس النواب لا يمكن ان يملأ فراغا على مستوى رئاسة الجمهورية.هذا يعني بكلام آخر ان الرئيس عون يلمح الى انه لا يستطيع ان يسلم رئاسة الجمهورية الى الحكومة القائمة . فهل تلويحه هذا للضغط والاستجابة لشروطه في تشكيل حكومة جديدة ؟ ام انه يمهد الطريق والاجواء لعدم تركه قصر بعبدا في 31 تشرين الاول ؟ في الحالين رد ميقاتي لم يتأخر ، اذ اعتبر ان ما قاله عون يكشف ما يخطط له بعض المحيطين به ، كما يكشف السبب الحقيقي لتعطيل عملية تشكيل حكومة. فهل يمكن بعد هذا الكلام ان يعلق اللبنانيون آمالا على اللقاء الخامس بين عون وميقاتي الذي ينعقد مبدئيا الاسبوع المقبل؟ والا يدل كل هذا على انه كما ان الكهرباء off ، فان تشكيل الحكومة off ، والانتخابات الرئاسية off ؟ فهنيئا لنا بعهد الفشل والفراغ ، هنيئا لنا بعهد ال off !!=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنارخلافا لما يشاع فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتزم نصوص الدستور فيما خص موعد انتهاء ولايته، وان كان لا يرى طبيعيا أن الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية يمكنه ان يملأ فراغا على مستوى رئاسة الدولة..ووفق ما يشاع فان ملء الفراغ على المستوى الحكومي دونه الكثير من العقبات الى الآن، وكل المحاولات عالقة او معلقة بفعل فاعلين، اما تعليق كتلة الوفاء للمقاومة على الواقع الحكومي فكان بالدعوة الى استنفاد كل المساعي والمحاولات للتفاهم حول تشكيلة مناسبة لتتحمل المسؤولية في مختلف مجالات ادارة الشأن العام السياسي والاقتصادي والاداري، اضافة الى مواكبة الاستحقاق الرئاسي ..في الاستحقاق الكهربائي، فان خيار العتمة ما زال الاقوى لدى المعنيين، فيما هبة الفيول الايرانية المطابقة للمواصفات الفنية والسياسية والقانونية والمحررة من كل قوانين العقوبات الاميركية ممنوعة عن اللبنانيين، وهي تنتظر بحسب ما قال وزير الطاقة وليد فياض للمنار قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبدء بالتواصل مع الجهات الايرانية لتفعيل الاجراءات الفنية عسى ان يتمكن اللبنانيون من التغلب على بعض عتمتهم بأيد صديقة..اما الصداقة التي عكرها البعض اللبناني مع روسيا فقد سرعت شركة نوفاتيك للتنقيب عن النفط بالابتعاد عن الساحة اللبنانية، فأبلغت الجهات المعنية انسحابها ، مخلية الساحة لشريكتيها توتال الفرنسية وايني الايطالية..فيما الحاجة الآن الى اطلاق مسار التنقيب مع اي شركة كانت، وهو ما ينتظره اللبنانيون مستندين الى المعادلة المرسومة بسواعد المقاومة عند حدود المصلحة الوطنية..وعند الحاجة الدولية للنفط والغاز وضع الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الاتفاق النووي الايراني، معلنا ان توقيع الاتفاق سيعني وجود المزيد من البترول في الاسواق.فهل يحسن المسؤولون اللبنانيون الاستفادة من عناصر قوتهم، ويخبرون بوريل ومعه الاميركيون والاسرائيليون ان في لبنان وفلسطين المحتلة نفطا وغازا وفيرين، وان استخراجهما مرهون بالترسيم؟=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي فيأقل من أسبوع قبل بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والانطباع العام لا يزال يوحي بأن الشغور واقع لا محال، بناء على المعطيات الآتية:أولا: تأخر الحسم على مستوى المفاوضات النووية الإيرانية-الغربية عامة، والإيرانية-الأميركية في شكل خاص، والانسحاب الطبيعي لذلك على العلاقات بين طهران والرياض وغيرها من العواصم المؤثرة في الوسط اللبناني.ثانيا: الأخذ والرد المستمران في محادثات الترسيم الحدودية البحرية الجنوبية، مع ما لإنجاز الاتفاق من اثر متوقع على الساحة الداخلية، وعلى خط العلاقات الاقليمية والدولية مع لبنان، مع العلم أن البعض يضع احتمال الشغور في سدة الرئاسة الأولى من بين الأسباب الدافعة نحو انجاز الترسيم، تفاديا لشغور طويل يؤدي الى غياب رئيس الدولة صاحب الصلاحية اللصيقة بشخصه في موضوع المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية.ثالثا: عدم بروز أسماء مقنعة للرأي العام الداخلي على الأقل، وعدم اتضاح الصورة داخل المعسكرين السياسيين الكبيرين في لبنان، بالنسبة إلى دعم هذا او ذاك من المرشحين، اذا افترضنا استبعاد المرشحين من الصف الاول كأحد الاحتمالات.رابعا: التباين الواضح حول القراءة الدستورية لمدى صلاحية حكومة تصريف الاعمال في تسلم صلاحيات الرئاسة الاولى في حال الشغور، وهذا ما يعتبر دليلا بالنسبة الى استشعار البعض بما قد يحمله المستقبل القريب على هذا الصعيد.خامسا وأخيرا، النوايا المبيتة المحتملة لدى بعض الافرقاء، من مختلف المكونات والاتجاهات، وليس طرفا محددا، لاعتبار الشغور مدخلا لإعادة نظر شاملة بالوضع اللبناني، انطلاقا من مؤتمر حوار وطني برعاية إقليمية-دولية، بدأ التداول به في بعض الكواليس الاعلامية، لمواكبة العمل المطلوب لإخراج البلاد من الازمة الاقتصادية والمالية القاتلة.وفي الانتظار، لا عناوين بارزة على الساحة المحلية، تعلو على العناوين المصيرية، ومنها مثلا ما يرتبط بالنزوح السوري، والمفاجآت غير السارة اخيرا على هذا الصعيد.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديدكوكب الصين استمطر السماء بعملية "قصف السحاب" بمنصات شبيهة براجمات الصواريخ لمواجهة موجة الجفاف التي تضرب العاصمة بكين الغواصة الهندية عثرت على بقايا مركب الموت على عمق أربعمئة وخمسين مترا تحت سطح بحر الشمال وعلى اليابسة فإن موجة الجفاف ضربت لحظات الشوق وكل لقاء يضرب موعدا أسبوعيا لآخر والسلام عليكم وإلى اللقاء.على مسرح التشكيل كثر الطباخون فاحترقت الطبخة واستنفدت أساليب التعطيل حتى آخر الصيغ ومع قتل الوقت فريق بعبدا يحارب على جبهة السيطرة على القرار الحكومي وفريق السرايا يصد ضربات الترجيح لتوريث باسيل عهد جهنم القوي والخلاصة لا وسطاء لتقليص الفجوة العميقة بين الطرفين وكل الوساطات والمواقف الداعية إلى ربط النزاع الرئاسي الحكومي باءت بالفشل. وحتى الوصول إلى الواحد والثلاثين من تشرين "مش رح يبقى مخبر" فالدولة بكافة مؤسساتها تتداعى وابتداءا من يوم غد الجمعة فإن كافة مرافق الدولة ستوقف محركاتها مع انعدام مادة الغاز أويل ناهيك عن أزمة المحروقات ومخزون من طحين لا يسد رمق شهر إلى الأمام.يضاف إليها اعتكاف الجسم القضائي على حقوق مكتسبة لكن وبمطرقة الأحكام ذاتها باستطاعة القضاة أن لا يضربوا بل يضربوا رأس الأفعى بالادعاء على رؤوس الفساد وسوقهم إلى المحاكمة جزاء ما افتعلوه في الدولة ومؤسساتها كما فعل القضاء الإيطالي ذات حملة واسعة لاستئصال الفاسدين ودكهم في السجون وسجن رومية مطابق لمواصفاتهم حيث تفشت الجراثيم من جراء تلوث المياه وما على القضاء إلا تحصيل حقوقه ممن سلبها منه ومن شعب بأكمله.السلطة استولت على بعض القضاء فأخرجته من الخدمة والسلطة ذاتها اجتمعت اليوم على موازنة أنهت لجنة المال والموازنة اليوم دراستها وقال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان إننا بين السيء والاسوأ اي بين موازنة يقرر فيها المجلس النيابي وبين الاسوأ اي الصرف على القاعدة الاثني عشرية مع ما يعنيه ذلك من عدم امكان تقديم الخدمات للناس مع طرح سيناريو قدمه وزير المال لتثبيت سعر الصرف ما بين 12 ألف و14 ألف للدولار الواحد القوات اللبنانية رفضت السير في موازنة خالية من الوضوح في الأرقام والإصلاحات وهو ما لم يلحظه "ميزان الجوهرجي" في إقرار موازنة على قاعدة ما للدولة للدولة وما للشعب له وللدولة لتغطية العجز.وآخر الإنجازات رفع تعرفة الاتصالات ولبنان بلا إرسال و"غايب عن السمع. إقرار الموازنة شرط من شروط صندوق النقد فماذا عن الإصلاحات الأخرى من تعديل قانون السرية المصرفية المصادر وتفخيخ الكابيتال كونترول والنأي بالمصارف المحمية عن الهيكلة والتدقيق بجودة المصارف الأخرى كي لا تضيع حقوق المودعين.كل هذه الإصلاحات المطلوبة مقابل دين لا دعم يقدر بثلاثة مليارات دولار فيما الأملاك البحرية المستباحة تحرم الخزينة من ملايين الدولار على سبيل المثال لا الحصر. ومن النزوح إلى صندوق النقد وديونه إلى ملف نازحين وضعه وزير الشؤون الاجتماعية فيكتور حجار في خانة" top secret".إذ قال اليوم بعد اجتماع اللجنة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا "إن اللجنة التي تتابع ملف النازحين السوريين تعمل بطريقة سرية لتأمين العودة بشكل آمن الى سوريا".وأضاف "نحن نعمل على نقاط عملانية لها ضمن القوانين اللبنانية وكل الغاية إحقاق الحق وهذا يعني عودة من هو نازح بشكل امن الى الاراضي السورية ومن لا يستطيع أن يذهب الى سوريا عليه تأمين وطن بديل له".الدولة السورية بنفسها طالبت بعودة مواطنيها بعد عودة الأمن إلى معظم أراضيها ووزير الشؤون يعمل لبناء وطن بديل 