Advertisement

لبنان

المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي: هذا الخبر كاذب

Lebanon 24
25-08-2022 | 14:39
A-
A+
Doc-P-984259-637970606638749384.jpg
Doc-P-984259-637970606638749384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي الآتي:
يتم التداول منذ عدة ايام على مواقع التواصل الاجتماعي بخبر كاذب عن مسؤولية ابن شقيقة دولة الرئيس في مقتل أحد ابناء البترون في حادث سير مؤسف وقع قبل اسابيع.
Advertisement
إننا ننفي أي علاقة لافراد عائلة دولة الرئيس بهذا الحادث المؤسف او باي امر يتعلق بالجاني وبالتحقيق في القضية، فالموضوع هو رهن تحقيق امني باشراف القضاء المختص.
كما نستغرب زج اسم دولة الرئيس في الحادثة، ونأسف لاستغلال هذا الحادث الاليم الذي  اودى باحد المواطنين لتصفية حسابات سياسية. 
الرحمة للضحية والعزاء لذويه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:40 | 2022-08-25
04:30 | 2022-08-25
06:53 | 2022-08-25
07:51 | 2022-08-25
15:47 | 2022-08-25
14:14 | 2022-08-25
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website