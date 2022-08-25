عائلة الضحية إيلي ناجي طانيوس: نستنكر أشد الاستنكار التطاول على ميقاتي

Advertisement

صدر عن عائلة الضحية الشاب ايلي ناجي طانيوس البيان الاتي:بعدما تنامى الينا أن سلسلة اساءات طاولت دولة الرئيس نجيب ميقاتي يهمنا أن نوضح الاتي:١- إن عائلتنا تجل وتحترم دولة الرئيس رئيس حكومة لبنان وابن طرابلس الابية،ونربأ بأي كان أن يتطاول على دولة الرئيس ونستنكر أشد الاستنكار هذا التطاول ونعتذر عن أي إساءة طالته ، على الرغم من أننا لسنا معنيين بها.٢- إننا نناشد دولة الرئيس الذي لنا ملء الثقة بحرصه على تنفيذ القوانين، أن يعطي تعليماته للأجهزة الامنية المختصة، بتوقيف الجاني الذي فر من المستشفى تحت أعين الاجهزة الامنية ومحاسبته.وفي الختام، نتمنى أن تأخذ العدالة مجراها كي لا يموت إيلي مرتين.