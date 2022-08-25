Advertisement

لبنان

العدو الاسرائيلي ألقى قنبلة مضيئة عند خراج بلدة آبل القمح

Lebanon 24
25-08-2022 | 16:38
A-
A+
Doc-P-984293-637970676424209485.jpg
Doc-P-984293-637970676424209485.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقت قوات العدو الاسرائيلي منذ بعض الوقت قنبلة مضيئة سقطت في الجانب اللبناني عند خراج بلدة آبل القمح قضاء مرجعيون وتسببت باندلاع حريق في المكان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هوكشتاين ينتظر الرد الاسرائيلي النهائي على مساعيه لترسيم الحدود مع لبنان
lebanon 24
26/08/2022 01:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع العدو الاسرائيلي : مستعدون للتوصل لاتفاق مع الحكومة اللبنانية بشأن الحدود البحرية (الحدث)
lebanon 24
26/08/2022 01:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
استنفارٌ اسرائيلي كبير عند الحدود مع لبنان.. هذه آخر التطوّرات!
lebanon 24
26/08/2022 01:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: عام 1982 اثر الاجتياح الاسرائيلي كانت هناك احتمالات قوية باكمال الاجتياح الى كل لبنان ومحاصرة دمشق وحينها اتخذ الامام الخميني قراراً تاريخياً وأرسل طليعة قوات الى سوريا
lebanon 24
26/08/2022 01:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24

اسرائيل

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:17 | 2022-08-25
15:47 | 2022-08-25
14:39 | 2022-08-25
14:14 | 2022-08-25
14:01 | 2022-08-25
13:55 | 2022-08-25
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website